IberCup Cascais: Belenenses bate Sporting com neto de Toni a brilhar

Com as finais a realizarem-se hoje, a IberCup Cascais cumpriu ontem mais um dia de competição. No Complexo do Jamor, vários foram os encontros distribuídos pelos diferentes relvados, com destaque para a partida na categoria BE7 (nascidos em 2014) entre Sporting e Belenenses, que terminou com vitória azul nos penáltis depois do 3-3 no tempo regulamentar.

Um dos autores dos golos da turma de Belém foi Afonso Oliveira, neto de Toni, antiga glória do Benfica. Abordado por Record, Toni contou o trajeto do jovem craque. "Começou nas escolas do Benfica, mas depois, juntamente com uns colegas, decidiu ir para o Belenenses. O mais importante nestas idades é a socialização e as amizades que se criam", atirou.

Quando se fala de genes e do eventual jeito para o desporto-rei, Toni prefere não alimentar expectativas... para já. "Divirtam-se, socializem, façam amigos e depois logo se vê. Se tiver hipótese de chegar ao topo, tudo bem, mas o mais importante é estudar", sublinhou, aproveitando para recordar os seus tempos de criança: "Com a idade dele jogava na rua e na escola e só comecei a jogar como federado aos 16 anos. Ai se fosse hoje… Atualmente, há miúdos que começam a prática num clube aos 4 anos! Mais tarde, nestes torneios, aprendem o que é a vitória, ficando contentes, e o que é a derrota, ficando tristes, mas sobretudo aprendem as coisas boas que o desporto tem, como o espírito de grupo e a solidariedade entre colegas."

Para concluir, Toni deu o exemplo do filho, António Oliveira (pai de Afonso), treinador do Coritiba, no Brasil: "Também chegou aos juniores do Benfica, foi campeão nacional treinado pelo Chalana, mas depois rumou ao Oriental, onde passou grande parte da carreira, tornando-se mais tarde o treinador que é hoje, depois de tirar o curso."



Dia de todas as decisões



Depois de três jornadas cheias de bom futebol, competitividade e fair play, chegamos ao dia de todas as decisões, em que os prémios vão ser entregues aos vencedores... e não só. Ontem já ficaram duas finais definidas – o Deportivo da Corunha-Benfica (nascidos em 2007) e o Benfica-Rio Tinto (nascidas em 2007) –, mas este sábado vai começar com as meias-finais que vão definir os jogos decisivos, disputados esta tarde, no Dramático de Cascais.



Mas olhando um pouco mais para o que se passou ontem, há a destacar o Louletano. A equipa de rapazes nascidos em 2008 dos algarvios vai hoje lutar frente ao Blackburn por um lugar na final deste escalão depois de ter deixado Benfica (2-1) e Alverca (4-3) para trás. Do outro lado da chave, destaque para o 5-0 do Sporting frente ao At. Madrid. Os leões também averbaram a maior goleada do dia: 20-1 frente ao Real, em sub-11 masculinos.