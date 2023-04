IberCup Cascais: Torneio gerido pelas regras FIFA

Faltam 2 dias para a IberCup Cascais, o torneio internacional de futebol juvenil que decorrerá entre 5 e 8 de abril.As normas do evento são as seguintes: a IberCup é jogada segundo as regras da FIFA; o limite em cada categoria é de 32 equipas; cada clube pode entrar no máximo com duas equipas em cada categoria de idade; as equipas serão divididas em grupos de quatro a seis equipas, dependendo do número de inscrições na categoria; os jogos têm duração de 40 minutos (duas partes de 20) nas categorias de 7x7 e de 50 minutos (25 em cada metade) nas categorias de 11x11; uma vitória vale três pontos, o empate um e a derrota zero.