IberCup: Craque viu o dérbi

A grande festa do futebol juvenil prosseguiu nos vários recintos desportivos que acolhem a IberCup. No Colégio St. Julians, de entre os muitos duelos que se travaram nos vários campos, o destaque, logo ao início da tarde, foi para o Sporting-Benfica em futebol feminino (nascidas em 2009), com as encarnadas a triunfarem por 2-0. Ariana Schafer (9’) e Laura Cosme (23’) deram expressão à superioridade encarnada, cujo domínio foi praticamente absoluto.

Espectador atento foi Serhiy Kandaurov, antigo futebolista do Benfica, onde jogou quatro temporadas (entre 1997/98 e 2000/2001), tendo apontado 13 golos em 81 jogos. Atualmente a trabalhar nos escalões de formação do emblema encarnado, para onde veio depois de, com a eclosão da guerra, deixar a escola de formação associada ao Benfica que integrava na Ucrânia. O ex-médio tem também os seus filhos a participar no Ibercup Cascais e, na sua opinião, este tipo de torneios é " muito importante para o desenvolvimento dos jovens atletas". "Pena é que os campos de relva natural deste colégio não estejam nas melhores condições, mas sempre é melhor do que jogar nos sintéticos", atirou o ucraniano, mostrando-se, ainda assim, satisfeito, garantindo que vai acompanhar a prova até às finais.

A viver a sua segunda passagem por Portugal, Kandaurov, agora com 50 anos, destaca a oportunidade que os encarnados lhe deram e acrescenta: "Tenho filhos na escola do Benfica e o clube acolheu ainda outros ucranianos refugiados da guerra, algo que só temos de agradecer."

Hoje é dia de clássico entre Benfica e FC Porto, e, para concluir, Kandaurov atirou: "Todos os benfiquistas esperam ganhar para se afastarem do FC Porto e ficarem mais perto do título."