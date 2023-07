Ibercup Estoril bate recordes

Cerca de cinco mil jovens correram durante cinco dias atrás do sonho de levantar o troféu da décima segunda Ibercup Estoril. A edição de 2023 marcou o regresso do evento, após dois anos de paragem devido à pandemia de Covid-19, com um número recorde de participantes. Para a história fica o nome do vencedor de cada escalão:





Sub-19 Mas: AD Villa Madrid (ES)Sub-17 Mas: AD Villa Madrid (ES)Sub-16 Mas: AD Villa Madrid (ES)Sub-15 Mas: AD Villa Madrid (ES)Sub-14 Mas: Bless Academy (PT)Sub-13 Mas: CF Os Belenenses (PT)Sub-12 Mas: Promesas Del Norte (ES)Sub-11 Mas: Vicente Del Bosque Academy (ES)Sub-10 Mas: CF Os Belenenses (PT)Sub-9 Mas: FC Sports Swag (EUA)Sub-8 Mas: MV Itapetininga/Suprema FC (BRA)Sub-18 Fem: Ferreiras (PT)Sub-16 Fem: Promesas Del Norte (ES)Sub-14 Fem: Rio Tinto (PT)Sub-12 Fem: Rio Tinto (PT).

Filipe Rodrigues, organizador do torneio e um dos fundadores do projeto, faz "um balanço positivo" do Ibercup Estoril 2023. "Uma semana carregada de muitas emoções, muitos jogos. Foi um regresso em força, não só no número de equipas mas também de países, tivemos os cinco continentes representados e batemos os recordes do número de participantes e de jogos. O que preparámos ao longo do ano tivemos agora o culminar de um grande torneio com muito sucesso", destaca.

Por outro lado, o principal responsável pelo torneio cascaense salienta ainda a importância de ter um certame desta natureza na região: "O impacto que o evento traz para o concelho de Cascais é enorme. Calculamos que mais de 15 mil pessoas tenham estado aqui alojadas, entre os participantes e os seus familiares. O Ibercup é muito mais que um torneio de futebol, é um evento de turismo desportivo muito significativo para a nossa região".

Para finalizar, Filipe Rodrigues, deixa um olhar otimista sobre a continuidade da maior festa de futebol do país e uma das maiores do mundo. "O que nos dá motivação para o futuro é todo este resultado muito positivo que nos faz lançar já grandes perspetivas para as edições seguintes", adianta.

A título de curiosidade ficam alguns números que espelham bem a magnitude da décima segunda edição do Ibercup Estoril: cerca de 2500 golos, 500 mil refeições e 2 milhões de kms combinados de viagens em autocarros para transportar equipas.