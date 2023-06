IberCup regressa de 4 a 9 de julho no concelho de Cascais

A IberCup, o maior torneio de futebol de formação do país e um dos maiores do mundo, estará de regresso de 4 a 9 de julho, com milhares de jovens futebolistas a reunirem-se no concelho de Cascais para disputar o troféu. Uma competição que contará com mais de 5.000 jogadores de 300 equipas masculinas e femininas, oriundos de 20 países, e terá como embaixador César Peixoto."É uma honra ser embaixador de um torneio desta magnitude. É extremamente importante este tipo de torneios, para as crianças evoluírem tanto culturamente como desportivamente, ao jogar com jogadores de outros países. Nunca se sabe se pode sair daqui um talento para o futuro, mas o mais importante nestas idades são as vivências e as experiências", disse o ex-treinador do Paços de Ferreira, na conferência de imprensa de apresentação do evento.Já Filipe Rodrigues, CEO da IberCup, destacou os recordes que estão a ser batidos. "É com muito orgulho que podemos dizer que os números refletem a grandeza do nosso evento. Ano após ano temos vindo a crescer. Partimos para esta edição a bater alguns recordes, com praticamente 800 jogos em 5 dias, 300 equipas de 20 países. Para nós é muito gratificante e enche-nos de alegria saber que influenciamos as vidas de milhares de jovens e famílias", rematou.