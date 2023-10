Ilídio Vale condenado a pagar 323 mil euros de IRS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ilídio Vale, ex-treinador adjunto de Fernando Santos na Seleção Nacional portuguesa, foi condenado a pagar 323 mil euros de IRS. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo Correio da Manhã, adiantando que a decisão partiu da parte do Centro de Arbitragem Administrativa.

Ilídio Vale começou o ser percurso como treinador nas camadas jovens do Nogueirense, seguindo posteriormente para os escalões de formação do FC Porto, onde chegou a ser coordenador técnico. O experiente treinador, agora com 65 anos, chegou à Seleção Nacional em 2009, para orientar os sub-19 de Portugal. Tornou-se, mais tarde, treinador-adjunto dos 'AA' em 2015, mantendo esse cargo até 2022, altura em que Fernando Santos abandonou o comando da equipa das quinas.

Atualmente, Ilídio Vale orienta a Seleção olímpica do Qatar.