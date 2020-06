Imortal de Albufeira: plantação de árvore assinala centenário do clube

O Imortal de Albufeira comemora esta quarta-feira o seu centenário, tendo simbolicamente sido plantada, na zona envolvente do Estádio Municipal de Albufeira, uma nogueira japonesa "ginkgo biloba".





A planta é a árvore nacional da China e tem também um grande significado na cultura japonesa, representando um símbolo de longevidade, esperança, superação e paz.A iniciativa pertenceu à claque do Imortal, "Raça Vermelha", e contou com a presença do presidente do clube, José Carlos Rolo, também presidente da Câmara Municipal de Albufeira.A pandemia do coronavírus impediu o clube de comemorar com pompa e circunstância o seu centenário. Os festejos tiveram início em 2018, com uma homenagem ao sócio n.º 1, João Rodrigues da Cruz, e sofreram uma interrupção em março do ano em curso. O programa está a ser reformulado e incluirá um conjunto de eventos que se prolongarão até junho de 2021.O Imortal de Albufeira tem vindo a destacar-se no futebol e as presenças na 2ª Liga em 1999/00 e 2000/01 figuram como os pontos mais altos da atividade do clube, que tem grandes tradições no basquetebol, modalidade em que chegou a discutir o título nacional, passando pelos seus quadros alguns dos melhores jogadores e treinadores nacionais. Atletismo - contou com a prestação do campeão olímpico Carlos Lopes - hóquei em patins, ténis de mesa e pesca desportiva figuram, também, entre as modalidades praticadas pelo Imortal.Na época desportiva 2019/20 o Imortal contou com mais de 300 atletas inscritos no futebol, distribuídos por 16 equipas, o que constitui um recorde no historial do clube.Inicialmente denominada Infantil Futebol Clube - a nomenclatura adotada em 24 de junho de 1920 - a coletividade, por sucessivas decisões tomadas em assembleias gerais, passou a denominar-se Imortal Futebol Clube em 23 de abril de 1922 e, finalmente, por via da fusão com a Sociedade dos Artistas Agremiação Recreativa, Imortal Desportivo Clube, em 14 de novembro de 1932.António do Carmo, José Vicente Neves, José Branco, Francisco Neves, Gregório Feijão, Henrique Vieira, Jorge Gomes e José Bila foram os fundadores do Infantil Futebol Clube.