Incêndio ameaçou instalações do Estádio do Aliados de Lordelo

Um incêndio de grandes proporções deflagrou este domingo numa zona de mato, em Lordelo, concelho de Paredes, e as chamas provocaram alguns estragos no estádio do Aliados.

A dimensão das chamas deixou um rasto de destruição na zona exterior, na parte das bilheteiras, assim como as redes de proteção de acesso ao estádio, que foram destruídas para que os bombeiros pudessem controlar as chamas que ameaçavam entrar no estádio e aproximar-se das cadeiras instaladas nas bancadas. Ainda no interior do complexo principal, as redes que existiam por trás de uma das balizas ficaram totalmente derretidas.

Nos campos de treino, a zona exterior dos balneários de apoio ao campo pelado ficou destruída, enquanto o sintético ficou com muitas peladas por causa das faúlhas que se foram acumulando.

A combater o incêndio estiveram os Bombeiros de Lordelo, Paredes, Coimbrões, Matosinhos, Leça do Balio e Moreira da Maia.

A direção do Aliados vai reunir-se de emergência, para avaliar os estragos e calcular os prejuízos.