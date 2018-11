Inclusão em debate

A conferência europeia sobre a Inclusão de Migrantes e Refugiados no Desporto realiza-se amanhã e depois na Cidade do Futebol, sob a égide do Sindicato de Jogadores. No âmbito do projeto SPIN (Sport Inclusion Network), a cimeira promove intervenções de vários oradores, entre os quais Aisha Albella, da Fundação do Barcelona, e Cynthia Uwak, ex-internacional da Nigéria e vencedora do prémio de melhor futebolista do ano pela FIFA.O presidente do Sindicato, Joaquim Evangelista, é o anfitrião do encontro em Lisboa que encerra os últimos quatro anos do projeto: "Depois de termos privilegiado uma abordagem no terreno, tendo, inclusivamente produzido um guia de boas práticas para clubes e associações, vamos agora marcar a agenda política, debatendo sobre o que é preciso fazer, que políticas devem ser adotadas a nível europeu para responder a um fenómeno complexo e que, nalguns países, tem merecido uma resposta inadequada."O projeto SPIN dedica-se, desde 2011, "a desenvolver mecanismos e estratégias de inclusão social através do desporto, sensibilizando a Europa para o potencial que o futebol tem enquanto veículo para a integração", refere Evangelista, que sublinha tratar-se de "um projeto transversal a homens e mulheres, sejam idosos, adultos ou crianças".O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, o presidente da FPF, Fernando Gomes, e o coordenador do SPIN, Kurt Wachter, intervêm na abertura da conferência.