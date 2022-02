Infantino felicita Sindicato dos Jogadores pelo 50.º aniversário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gianni Infantino, Presidenta da FIFA, deixou esta quinta-feira uma mensagem, por vídeo, aquando do 50.º aniversário do Sindicato dos Jogadores. O dirigente mostrou-se agradecido pela forma como o organismo, liderado por Joaquim Evangelista, luta pelos direitos dos atletas.

O presidente referiu ainda, que o Sindicato poderá contar sempre com o apoio da maior entidade desportiva do futebol. "A FIFA estará sempre disponível para trabalhar com os representantes dos jogadores e antigos atletas na procura das melhores soluções para o desporto (futebol) que tanto amamos", vincou o dirigente.