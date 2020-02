Irmão de João Félix revela conselhos do craque do Atlético de Madrid

Hugo Félix tem 15 anos e está a ter um início de carreira como futebolista muito parecido ao do irmão, o ex-Benfica João Félix que desde o início da presente época representa o Atlético Madrid.





O 'mano' do Golden Boy de 2019 começou a dar os primeiros toques no FC Porto antes de chegar ao Seixal para representar o Benfica, mas pelo meio teve uma passagem pela Casa do Benfica em Viseu, de onde é natural.

O médio está por estes dias no Algarve ao serviço da Seleção Nacional sub-16 a participar no Torneio de Desenvolvimento da UEFA e falou ao site da Federação Portuguesa de Futebol, onde garantiu que lida de forma positiva com as comparações constantes ao irmão.



"Não vejo o sucesso do meu irmão com uma herança pesada. Nem me incomodo com possíveis comparações. Sei o irmão que tenho e só sinto o maior orgulho do Mundo nele. Atingiu um patamar muito alto e eu estou a lutar para fazer um caminho parecido. Estas coisas só me motivam", justificou, assumindo-se como "um jogador que gosta de ter bola, com bom passe e objetivo nas tarefas ofensivas", ainda que "com margem grande para melhorar a nível defensivo".



O jovem médio revelou ainda os conselhos que recebeu de João Félix, na época passada, aquando da sua primeira chamada às seleções nacionais.



"O João disse-me para ser mais agressivo no ataque à bola e dar o máximo para ganhar os duelos todos. Os jogos entre seleções são mais verticais, há mais jogo aéreo e estão em campo os melhores de cada país", afirmou.