Ivo Nicolau encerra carreira aos 37 anos

O defesa-central Ivo Nicolau decidiu encerrar a carreira de futebolista aos 37 anos. O ponto alto do seu percurso ocorreu na época 2016/17, quando ajudou o Portimonense a conquistar o título da 2ª Liga, formando com o guarda-redes Carlos Henriques o duo de algarvios do plantel.





Ivo Nicolau fez toda a sua formação no Portimonense e já como sénior atuou durante duas temporadas nos alvinegros. Depois passou por Marco, Tourizense, Pampilhosa, Lagoa e Louletano, voltando ao Portimonense, para cumprir mais cinco épocas. Nas últimas três campanhas vestiu as camisolas de Olhanense, Louletano e Esperança de Lagos.O futuro passa pelo setor da restauração, com Ivo Nicolau a dedicar-se à exploração de uma churrasqueira.