Já são conhecidos os horários dos jogos do playoff entre Moreirense e Chaves

O Moreirense, 16.º classificado da Liga Bwin, e o Chaves, 3.º classificado da Liga Sabseg, irão disputar o playoff de acesso ao principal escalão do futebol português. A eliminatória será disputada a duas mãos e ditará qual a equipa que irá competir na Liga Bwin em 2022/2023. Hoje foram conhecidos os horários dos jogos, que ditam que a 1.ª mão será em Chaves, no sábado 21 de maio, às 20 horas, enquanto que a 2.ª mão será em Moreira de Cónegos no domingo, dia 29 de maio, às 19h30.

O Moreirense está há oito temporadas consecutivas na I Liga e vai procurar segurar-se no principal escalão. O Chaves, que desceu em 2019, procura voltar à I Liga três anos depois. Os transmontanos contam com 16 presenças na primeira divisão.