Janela de transferências ainda sem data definida

Ao contrário do que Record noticiou antes, ainda não há datas definidas para a janela de transferência de verão em Portugal. O documento divulgado pela FIFA, que refere que o nosso período de inscrições vai prolongar-se até 22 de setembro, não está ainda atualizado com informações da FPF, até porque... ainda não há decisão.

A FIFA determina duas janelas de transferência por ano, sendo que a maior, normalmente marcada para o início da temporada, tem a duração máxima de 12 semanas. É cada federação que determina as suas próprias datas.

No caso português, o dia 22 de setembro surge por defeito, todos os anos. É que esse é o prazo limite para transferências internacionais no futebol amador; no futebol profissional, o prazo é sempre mais curto e estende-se normalmente até ao final de agosto/início de setembro.

O ano de 2020, marcado pela pandemia de Covid-19, irá ter grandes alterações. As datas do mercado português, como da maior parte dos países, só serão conhecidas quando houver mais segurança sobre o arranque da próxima temporada. Na altura, será divulgada através do Comunicado Oficial número 1, que é publicado dias antes do arranque oficial.