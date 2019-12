Jesus num clube de Champions e a situação do Sporting: a opinião de Luís Figo

Luís Figo admitiu que gostaria de ver o Sporting numa situação melhor no campeonato e acredita que os leões não vão lutar pelo título no que resta da temporada. À margem de uma iniciativa solidária da sua fundação - que levou crianças carenciadas ao espetáculo 'O Feiticeiro de Oz no gelo', em Alfragide -, o antigo internacional português deixou também em aberto um regresso a Portugal, "dependendo sempre das oportunidades"

Iniciativa

"Nesta época festiva é sempre uma tradição e encontrámos esta parceria fantástica para trazer 200 crianças a este espetáculo para comemorar o Natal. Sempre contente de poder proporcionar dias diferentes."

Sporting na Áustria

"Sim, é sempre preferível ficar em primeiro, também em termos dos próximos compromissos. Sporting está classificado, o que é uma notícia positiva. Agora é preparar a próxima fase."

Pontos na UEFA para ultrapassar a Rússia

"Em termos de coeficiente da UEFA é sempre importante somar. Espero que corra bem."

Superliga

"Já dei a minha opinião e penso que fui bastante claro. Não vem beneficiar as ligas nem os campeonatos na Europa, não as equipas fortes mas sim as medianas e com potencial financeiro mais reduzido. Temos de lutar contra isso porque em termos de adeptos e equipas só saem prejudicadas. Beneficia-se apenas algumas equipas e por isso não é positivo para o futebol"

VAR e a tolerância de 15 centímetros no fora de jogo

"Não sei, há sempre muitas opiniões. Quem decide as leis do futebol é o IFAB. Há sempre discussão em termos do que pode ser decidido nos diferentes lances do jogo. Mas o VAR está para durar e para melhorar em algumas situações."

Sorteio do Euro'2020 e Portugal no 'grupo da morte'

"Depende do que pensam também as outras seleções. Somos campeões europeus. Estatisticamente acho que jogamos melhor contra equipas mais fortes e espero que seja assim outra vez."

Campeonato português

"Acompanho à distância. Infelizmente o Sporting não está na posição que eu desejaria mas nos últimos anos a Liga tem sido discutida entre Benfica e FC Porto e acho que este ano não será diferente."

Regresso a Portugal

"Não sei, nunca fiz planos a longo prazo. Depende sempre das oportunidades.

Sucesso de Jorge Jesus

"Fantástico, estou feliz pelo míster, é uma pessoa que admiro muito e tem um potencial fantástico. Dou-lhe os meus parabéns. Se gostava de o ver num clube que lutasse pela Champions? Sem dúvida, tem qualidade para isso, só depende das oportunidades."