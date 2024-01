João Basso só regressa a Portugal para um clube de topo

João Basso foi jogador do Arouca de 2019 a 2023 e a hipótese de voltar por empréstimo do Santos chegou a ser colocada, masapurou que dificilmente esse cenário será concretizado. O defesa-central tem contrato com o Santos até 2026 e a descida do clube paulista à Série B do Brasileirão obriga a poupanças, pelo que a saída de Basso é uma certeza, devendo mesmo concretizar-se durante este mês de janeiro. Todavia, o central de 26 anos tem várias propostas mais atrativas financeiramente e desportivamente e em Portugal só coloca a possibilidade de voltar para um dos clubes do topo da Liga.