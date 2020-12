João Félix continua a jogar pelo movimento 'Do Futebol para a Vida': Craque apela à solidariedade

João Félix é um dos nomes de luxo que fazem parte do plantel 'Do Futebol para a Vida' - um movimento criado por atletas do Campeonato de Portugal que se destina a ajudar pessoas desfavorecidas ligadas ao futebol - e este domingo voltou a apelar à solidariedade de todos. Num vídeo publicado nas redes sociais, o craque do Atlético Madrid relembrou que no capítulo do companheirismo "somos todos da mesma equipa" e voltou a mostrar que está ligado ao movimento, colocando as três moradas (Lisboa, Seixas e Porto) de recolhas de donativos e bens alimentares.





João Félix - Instagram João Félix - Instagram













Este projeto, iniciado pouco tempo depois da pandemia covid-19 começar a expandir-se em Portugal, conta com um elenco luxuosamente 'gigantesco', na qual se destacam nomes como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, José Mourinho, Fernando Santos, Paulo Futre, Duarte Gomes, Sérgio Conceição, entre outros. Os brasileiros Zico e Taffarel associaram-se recentemente ao movimento, sendo que Ronaldinho também já mostrou interesse em Fazê-lo. A iniciativa, que todas as semanas ajuda dezenas de familias, tem vindo a ganhar projeção e a leiloar diversas camisolas de jogadores internacionais, uma forma eficaz de conseguir receitas para ajudar aqueles que mais precisam.