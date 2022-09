João Paulo Correia anuncia pacote de medidas que visam as sociedades anónimas desportivas

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, esteve presente na sessão de abertura da 'SIGA Sport Integrity Week', que decorre ao longo desta semana na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, e que tem como principal foco o debate da integridade e da verdade desportiva.Aproveitando a temática, o secretário de estado anunciou um pacote de medidas que o Governo quer aplicar. "O Governo está a preparar a revisão do regime jurídico das sociedades desportivas (SAD), tais como os deveres de transparência, que queremos que sejam bastante reforçados naquilo que é a comunicação das SAD com o público em geral, mas também com os seus associados. Quer no que diz respeito à composição societária, à informação sobre os beneficiários de detentores sociais, como também outro tipo de informações relacionados com a vida financeira das sociedades desportivas", começou por comunicar o governante, divulgando de imediato uma outra medida: "Queremos que quem queira investir numa sociedade desportiva, tenha de apresentar um projeto de investimento e que tenha de dizer qual é a procedência do capital. É uma resposta no combate aos crimes económico fiscal."A selar o pacote de medidas, João Paulo Correia transmitiu a vontade do Estado em acabar com as ilegalidades financeiras no desporto, bem como a incompatibilidade no exercício das funções. "Vamos também instituir um regime de idoneidade para aqueles que querem ter participações qualificadas nas sociedades desportivas, para que se afaste do desporto aqueles que ainda procuram exercer atividades ilegais e que não contribuem em nada para a promoção do desporto. Instituir igualmente um regime de incompatibilidades para que os administradores das SAD tenham um conjunto de requisitos que afastem qualquer conflito de interesse, como por exemplo aqueles que exercem funções nas federações desportivas, nos clubes profissionais, que são árbitros, etc. Ou seja, proteger ao máximo a verdade desportiva", sublinhou o secretário de Estado.Durante a conferência, que contou também com a presença de Emanuel Medeiros, global CEO da SIGA, o presidente do Comité Olímpico, José Manuel Constantino, e a judoca Telma Monteiro, João Paulo Correia expôs a vontade do Governo em "criar uma plataforma de combate à manipulação dos resultados desportivos, que tem como objetivo criar uma unidade técnica autónoma, que funcione de forma autónoma das SAD, e que juntando o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, com a informação que é fornecida pelas entidades que gerem as apostas desportivas, possam dar uma resposta efetiva no combate aquilo que é uma ameaça, que paira há muitos anos de apostadores junto dos resultados e das competições desportivas."Apesar da vontade em aplicar este conjunto de medidas com a maior celeridade possível, João Paulo Correia alerta que terão "alguns meses de trabalho pela frente", mas garante: "O nosso objetivo é que possam estar concluídas até ao final desta sessão legislativa que começa agora em setembro."