João Paulo Correia: «Desporto no feminino crescerá se mulheres ocuparem lugares de poder»

O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, participou esta segunda-feira na sessão de abertura do Football Talks e, entre outros temas, foi confrontado com o futuro do futebol feminino.

O governante considerou que até 2030 "as modalidades e clubes que mais vão crescer são aqueles que souberem apostar no desporto feminino. "A afirmação do feminino, que tem sido uma aposta da FPF, é um farol para outras modalidades. O futebol tem uma força social única e transformadora", começou por referir, notando que "Portugal está longe da média europeia no desporto feminino".





"O número de atletas é a única que se aproxima dessa média. Mas a nível de treiandoras, árbitras ou presidentes estamos na cauda da Europa. Temos de ter uma estratégia de força. O Governo constituiu um grupo de trabalho para apresentar, em janeiro do próximo ano, recomendações públicas às organizações desportivas. O desporto feminino crescerá se as mulheres ocuparem lugares de poder", acrescentou.

Sobre a candidatura ibérica à organização do Mundial'2030, João Paulo Correia admitiu ser "um objetivo" de Portugal. "É uma prova que tem um impacto absoluto e transformador", analisou.

Relativamente ao processo de centralização de direitos televisivos em Portugal, a implementar na época 2028/29, João Paulo Correia sublinhou os dois principais objetivos: "Aumentar a receita dos direitos TV e multimédia para os clubes e diminuir a desigualdade entre quem recebe mais e menos."