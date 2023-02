João Paulo Correia: «Será criada uma plataforma de combate à manipulação das competições desportivas»

João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao 'Atleta Canal', onde abordou vários temas relacionados com o futebol e modalidades. O deputado socialista não fugiu aos temas quentes que têm assolado o futebol nacional, como a violência nos estádios e a manipulação das competições desportivas.

"Passará a ser crime, o apoio legal aos grupos organizados de adeptos. […] É importante passar esta mensagem: O desporto é vítima de uma certa criminalidade que se aproveita do desporto", começou por anunciar o Secretário de Estado, afirmando que a prevenção será a melhor arma para combater este 'veneno': "Obrigatoriedade da figura do gestor de segurança, já prevista na lei. […] Sensibilização de pais e familiares que assistem regularmente aos jogos. […] Permitir que os organizadores tenham habilitação legal para punirem com mais peso aquilo que são os incidentes que se registam nos jogo."

Quanto à manipulação das competições desportivas, João Paulo Correia anuncia que "vai criar-se uma plataforma de combate."

O Secretário de Estado revelou também algumas novidades nas modalidades, assumindo estar "em cima da mesa" a criação do 15.º Centro de Alto Rendimento. "Neste momento está em cima da mesa, o 15.º Centro de Alto Rendimento, em Vilamoura para, sobretudo, vela e canoagem."

A criação de uma bolsa de continuidade e de um estatuto de apoio de alto rendimento no pós-carreira dos atletas são outras das ideias que o atual governo quer concretizar e implementar no panorama nacional. "Criar uma bolsa de continuidade que até hoje nunca existiu. Quando um atleta está nos Jogos e se não se qualificar para os mínimos, perde a sua bolsa no mês seguinte à competição. Queremos uma bolsa de continuidade para que haja uma segurança mínima para que um atleta, caso tenha uma infelicidade, não perca a bolsa que está a receber", atirou, concluindo: "Estamos prestes a aprovar o primeiro estatuto de apoio ao alto rendimento, no ingresso no mercado de trabalho, no pós-carreira."