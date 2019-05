João Paulo Rebelo apela ao "jogo limpo" e fala em "exigência" na arbitragem

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto apelou esta quarta-feira ao "jogo limpo", depois dos pedidos de reunião de Benfica e FC Porto com o Conselho de Arbitragem e Federação Portuguesa de Futebol."Naturalmente que o desporto ganha em ter o jogo limpo, o mais possível rigoroso e a arbitragem tem uma influência que nós sabemos", sublinhou João Paulo Rebelo, em declarações à margem do Estoril Open em ténis, em Cascais.O secretário de Estado expressou mesmo o seu "desejo" para o desfecho das reuniões, para a reta final da temporada e para o futuro. "Que as coisas corram a cumprir esta exigência e excelência na arbitragem. O objetivo é ter melhor desporto, mais desporto e a verdade desportiva é absolutamente indispensável", declarou.Os pedidos de reunião de Benfica e FC Porto surgiram após a jornada do fim de semana, em que os 'dragões' se queixaram do jogo com o Rio Ave em Vila do conde, empate 2-2, enquanto as 'águias' solicitaram o seu em reação ao do FC Porto.