João Paulo Rebelo: «Cartão do adepto é uma boa medida»

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, pronunciou-se sobre o regresso do público sem limitações aos recintos desportivos e, mesmo reconhecendo que há alguns focos de resistência por falta de informação, fez a defesa do Cartão do Adepto, mas também admitiu que pretende ver zonas para adeptos visitantes que não possuem o cartão do adepto em todos os estádios portugueses.





"Sinto que há muita desinformação em torno do Cartão do adepto, mas o Cartão do Adepto é uma boa medida", começou por dizer João Paulo Rebelo, à margem dos elogios que dirigiu ao internacional português Ricardinho e ao papel da FPF no desporto português durante a homenagem que lhes foi prestada pela edilidade de Gondomar , para logo de seguida dar a sua perspectiva sobre o assunto: "Tenho amigos que me perguntam porque é que agora não podem ir ao futebol com os filhos. Isto não deve acontecer em nenhum estádio. É evidente que todos podemos ir ao futebol e o cartão do adepto é apenas uma zona do estádio. Se quiser posso estar no futebol da forma como há pouco tempo se ia e não sou obrigado a fazer um cartão do adepto".O governante entende que "o Cartão do Adepto foi criado para por cobro a algumas situações que não pertencerem ao desporto". "Como é a venda ilegal de bilhetes e o aproveitamento desses mesmos bilhetes para serem revendidos mais caros e em proveito de pessoas que efectivamente não queremos que façam parte do sistema desportivo porque trazem valores que não são compatíveis com os que defendemos", salientou João Paulo Rebelo, garantindo que "o Cartão do Adepto vai ser aceite tranquilamente": "Admito que há algumas dores de crescimento, que considero normais porque as transformações são significativas, mas o que tem vindo a causar alguma confusão diz respeito ao sector para o público visitante. Contudo, dos 46 promotores, há 43 que já têm dois sectores para adeptos dos clubes adversários".O Estádio da Luz, o Estádio de Alvalade e o recinto do Famalicão são as três infra-estruturas que não contemplam espaço para público visitante sem cartão do adepto, mas João Paulo Rebelo foi perentório a assumir que essa limitação será temporária."Espero que essa situação seja ultrapassada muito, mas mesmo muito em breve", atirou o Secretário de Estado, para logo de seguida reforçar a sua perspectiva: "Isto não é um estado de espírito, nem foi alguém que acordou a pensar que esta era uma medida boa. Não. O cartão do adepto foi pensado por muita gente, sobretudo especialistas na matéria. É um produto de muito estudo. Tanto estudo, sublinho, que mereceu o apoio da Assembleia da República e a medida foi aprovada sem um único voto contra".João Paulo Rebelo deu corpo à reivindicação dos clubes no que diz respeito ao regresso do público aos estádios, mas defendeu que a retoma "aconteceu na altura possível"."O privilégio foi sempre a saúde pública e de todos os portugueses. O combate contra a Covid-19 foi muito duro, mas bem feito porque foi bem sucedido e hoje somos um exemplo em todo o mundo. Sei que foi um período penoso e que exigiu sacrifícios a muitos. Todos foram prejudicados, mas felizmente espero que seja um problema ultrapassado, o que não quer dizer que não continuemos com uma atitude responsável e a cumprir as regras. De qualquer modo, nesta altura o que tenho recolhido, na generalidade, é satisfação dos clubes e dos seus dirigentes. O regresso foi progressivo, acho que toda a gente compreendeu os sacrifícios", concluiu João Paulo Rebelo.