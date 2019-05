João Paulo Rebelo: «Declarações de Bruno Lage são sábias palavras»

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, juntou-se aos elogios às declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, sobre a necessidade de uma mudança de mentalidades no futebol português.





"A declaração do treinador do Benfica já foi elogiada. São sábias palavras. Não podemos perder o discernimento do que é um jogo, o desporto, e defender sempre os supremos valores do desporto. E é esse esforço que devemos fazer e que resquícios de outras formas de estar sejam somente isso: resquícios em vias de extinção", referiu à Sport TV no Estádio Nacional.Sobre o Jamor, João Paulo Rebelo, em declarações também à RTP, frisou que tudo tem sido feito para melhorar as condições do palco da final: "A minha expectativa é a de todos os portugueses: que haja um grande jogo de futebol. Todos os anos temos vindo a melhorar as condições do Jamor para que esta seja a grande festa do desporto português. O relvado está em grandes condições. É um trabalho que temos vindo a fazer paulatinamente e que nos dá grande satisfação".