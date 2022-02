João Paulo Rebelo e as agressões no FC Porto-Sporting: «Queremos consequências logo no dia seguinte»

João Paulo Rebelo abordou os conflitos entre jogadores e dirigentes que aconteceram no clássico da 22.ª jornada da Liga Bwin entre FC Porto e Sporting, a 11 de fevereiro, e garantiu que falou com todos os envolvidos."Falo sempre com todos os dirigentes, é o meu trabalho estar em permanente contacto com eles. Ao Governo não cabe tutelar as modalidades, era uma coisa inaceitável. Ouço alguns comentários de que deveria ser o Governo a meter a mão nisto. E isso seria o Governo a organizar a competição desportiva? A esses devo lembrar que, quer a FIFA quer a UEFA, nunca mais iam aceitar clubes e seleções nacionais a serem representadas nas suas competições. Princípio da autonomia é absolutamente essencial e a responsabilidade da organização está muito bem definida e aos agentes que conhecemos. Ao Governo cabe desenhar a política pública desportiva, garantir apoios e diversidade desportiva e os resultados mostram isso. Já não somos um país só de futebol, somos um pais cada vez mais reconhecido em muitas modalidades. O desporto escolar tem estado a fazer o seu papel que não é evidentemente o papel da especialização desportiva, porque essa cabe aos clubes. Os responsáveis estão a trabalhar. Queremos logo no dia seguinte as consequências, elas têm vindo a ser conhecidas. Instituições estão a fazer esse trabalho, mas cabe sempre à responsabilidade e ação de cada um evitar que momentos como esses ocorram. Ninguém fica bem na fotografia e põe-se em causa o futebol, que é o essencial", assegurou o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, comentando depois a forma como reage aos acontecimentos menos positivos que acontecem no desporto."Faço-o como sempre fiz, ao longo dos anos tenho exercido estas funções. Tive uma ou outra expressão que marcou mais a minha intervenção que é lembrar sempre aos intervenientes mais diretos que vivem da imagem da atividade que desenvolvem deixa. Cheguei a dizer para que não matassem a galinha dos ovos de ouro, que encerra em si esta necessidade de cuidar – e sei que estamos a falar de futebol. É bom que não se mate o negócio [do futebol] e isso significa exercer os valores que hoje aqui foram falados: integridade, respeito, da ‘limpeza’ do fair-play que as coisas devem ter, da transparência e exclusão de fenómenos como violência, manipulação desportiva e negócio mais 'nublados' que nada têm a ver com isto. São princípios que devem estar particularmente na cabeças dos dirigentes, mas também de jogadores, treinadores e árbitros. Todos têm de dar o seu contributo. Ao longo dos últimos 6 anos não disse coisas diferentes desta. Não é pelas minhas intervenções – ou falta dela mais visível – que põem isto em causa. Pelo exemplo do Governo as coisas correm bem seguramente", referiu João Paulo Rebelo, que reagiu ainda à homenagem feita a José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal."É uma grande figura do desporto nacional, nas últimas décadas, nas várias funções que o professor José Manuel Constantino ocupou nos últimos anos tem dado contributo muito decisivo para o estádio de desenvolvimento desportivo que vivemos no nosso país. Nos últimos anos particularmente como presidente do Comité Olímpico de Portugal e com o compromisso com estas matérias da integridade que, de facto o COP, com a sua liderança tem assumido. Merece na totalidade a entrega deste reconhecimento que a SIGA faz. Também já fiz referência ao trabalho, do ponto de vista desportivo não nos podemos esquecer que vivemos melhor ciclo olímpico do nosso país por isso o rol de reconhecimentos e prémios que tem recebido nos últimos anos são merecidos", sustentou.