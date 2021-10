João Paulo Rebelo e as SAD: «Excluir quem não vem por bem»

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto, esteve esta quinta-feira na Liga Portugal no âmbito da duas iniciativas da Liga Portugal e, quando questionado sobre os próximos passos do Governo tendo em vista a luta anticorrupção no futebol, anunciou mudanças no regime jurídico das SAD para o futuro.





"Está a realizar-se, neste momento, uma segunda reunião de um grupo de trabalho direcionado para a criação de uma plataforma contra a manipulação dos resultados desportivos. Houve a criação da APCVD (Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Deporto); o IPDJ tem intensificado o seu plano nacional de ética desportiva… Isto combate-se com fiscalização e penalizações, mas o trabalho de prevenção é também muito importante. Agravamento de penas? Isso já aconteceu. Há o novo decreto que estamos a preparar para o regime jurídico das SAD, onde vamos reforçar estes critérios da integridade e da transparência, que permitirá não uma maior penalização, mas uma exclusão de quem não vem por bem", referiu o Secretário de Estado.Sobre as restantes iniciativas do dia, João Paulo Rebelo regozijou-se pelo certificado anticorrupção recebido pela Liga Portugal, pela sua parceria com a SIGA e a formalização da empresa que gerirá a centralização dos direitos televisivos. "Este memorando de entendimento com a SIGA e esta certificação são importantes. Consubstanciam o compromisso da Liga Portugal com os valores da ética, da transparência, da integridade. Isso são boas notícias. E tive uma outra boa notícia quando cheguei, que foi a constituição da empresa que vai operacionalizar a centralização dos direitos televisivos, um tema muito caro ao Governo e a mim, enquanto Secretário de Estado do Desporto. Fico muito satisfeito que esses passos estejam a ser dados no seguimento daquilo que é a legislação", afirmou.