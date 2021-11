João Paulo Rebelo e o cartão do adepto: «Não vejo razões para se andar para trás»

À margem da cerimónia de homenagem a Neno , João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, não deixou de abordar algumas das situações que têm marcado a atualidade do futebol português. Em declarações à comunicação social presente em Santo Tirso, o membro do executivo revelou que o cartão do adepto é um projeto para continuar."Tenho procurado fazer os esclarecimentos de sempre, desde logo que esta não é uma medida da autoria do Governo. Ou melhor, é uma medida que foi consensualizada entre um grupo de trabalho, que juntou a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portugal, as forças de seguranças e os principais agentes relevantes nas matérias desportivas e de segurança. A lei foi aprovada na Assembleia da República sem votos contra", vincou, continuando: "É uma medida que tem sido alvo de muita desinformação. No início da temporada, alguns dos promotores desportivos fizeram coincidir o sector do cartão do adepto a todo o sector visitante e esse sim, era um problema. No entanto, essa situação está ultrapassada na maioria- ou mesmo em todos- dos promotores desportivos. Ao contrário do que tenho ouvido a medida nunca foi aplicada noutros países como está a ser aplicada em Portugal. Não vejo razões para se andar para trás, ainda para mais numa altura em que está a ser implementada".Há alguns dias, Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, referiu que era importante "o poder executivo" encontrar "o seu rumo", isto numa altura em que foram marcadas eleições antecipadas. João Paulo Rebelo encara essas declarações com naturalidade. "Não li as declarações do presidente da Liga dessa forma [como forma de crítica ao Governo]. Já tive a oportunidade de conversar com ele, é uma preocupação legítima face à instabilidade política que se vive, isto vindo de alguém que quer estar em permanente articulação com o governo. Os agentes desportivos não têm razões de queixas do acompanhamento que temos feito das matérias. Nesta altura, por exemplo, estamos preocupados com a decisão dos programas de preparação olímpico e paralímpico, que terminam no final deste ano civil", rematou.