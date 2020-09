João Paulo Rebelo e o jogo com público nos Açores: «Quando há noutros eventos também queremos no desporto»

O Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, comentou esta segunda-feira o facto de o jogo do Campeonato de Portugal, entre o Fontinhas e o Estrela da Amadora, da Serie G, ter sido disputado na Ilha Terceira, Açores, com a presença de público, ao passo que o jogo do Liga entre Santa Clara-Marítimo, ter sido disputado na Ilha de São Miguel, Açores, à porta fechada.





Insólito nos Açores: Fontinhas-Estrela com lotação 'esgotada' e Santa Clara-Marítimo sem público

"É uma decisão das regiões autónomas que certamente decidiram em consonância com as autoridades de saúde locais", afirmou o governante sobre o público nos Açores.João Paulo Rebelo referiu ainda que está a trabalhar para que também essa seja também uma realidade em Portugal continental: "Temos estado a trabalhar com as autoridades de saúde para criarmos condições para que o desporto não fique atrás. Quando temos público em outros eventos também queremos tê-lo no desporto", afirmou à margem da apresentação da Volta a Portugal.O Secretário de Estado do Desporto referiu ainda que nas próximas semanas pode haver novidades.