João Paulo Rebelo: «Tenho esperança que a próxima época possa recomeçar com público»

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, falou à SIC Notícias depois de ter sido alvo de críticas relacionadas à gestão do público na final da Liga dos Campeões, e após ter enaltecido os "muitos aspetos positivos" na gestão do jogo disputado no Porto e que contou com mais de 16.000 adeptos nas bancadas.





"Quando se faz um piloto com algumas equipas da Primeira Liga e da Segunda Liga, acho que não há incoerência, as pessoas percebem que são testes e que estamos a avaliar. Desta vez, avaliámos um jogo desta natureza, como a final da Champions. É mais uma experiência para perceber se temos condições", começou por dizer."As pessoas compreenderão que o próprio Secretário de Estado do Desporto também tem interesse em ter adeptos nos estádios. Foram afetados os grandes e os pequenos clubes, e o público também merece estar no estádio a apoiar, os atletas merecem ter o seu público e estamos a criar condições para esse retorno acontecer o mais brevemente possível. Tenho a esperança que a próxima época desportiva já possa começar com público ", rematou.