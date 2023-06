Joaquim Evangelista nomeado árbitro da Câmara de Agentes da FIFA

Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, foi nomeado árbitro da recém-criada Câmara de Agentes da FIFA, órgão que será responsável por dirimir conflitos entre jogadores/clubes e agentes FIFA, ao abrigo da nova regulamentação para a atividade dos agentes.





Joaquim Evangelista é um dos dois árbitros indicados pela FIFPro – Sindicato Mundial dos Jogadores, para oórgão e vai iniciar funções a 1 de outubro."É com orgulho e sentido de missão que integro o painel de árbitros deste órgão que tratará de resolver litígios que, infelizmente, são cada vez mais frequentes no mundo do futebol. Em boa hora a FIFA chamou a si a responsabilidade de voltar a regular a atividade dos agentes, que tem um impacto enorme na estabilidade das relações entre jogadores e clubes. Parte dessa responsabilidade do organismo máximo do futebol é assumida através da criação deste órgão, que decidirá sobre muitas disputas que, até aqui, terminavam nos tribunais comuns. Agradeço à FIFPro, que em representação dos jogadores a nível mundial me indicou para esta importante tarefa, sendo um voto de confiança e reconhecimento do trabalho desenvolvido em Portugal", disse o líder do Sindicato dos Jogadores e colunista, citado em comunicado.

Evangelista, de 56 anos, é licenciado em direto, com pós-graduação em direito desportivo e até 2021 desempenhou funções de árbitro na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA (DRC), órgão responsável por dirimir os conflitos laborais de dimensão internacional, entre jogadores e clubes.