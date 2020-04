Joaquim Evangelista responde aos leitores e PT Bruno Novo volta a dar treino em direto no Record

Como vem sendo hábito nas últimas semanas, Record tem dado oportunidade aos seus leitores de falar em direto, de forma virtual, com alguns dos principais nomes do futebol português.





Esta quarta-feira, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, irá responder às 16h noa todas as dúvidas relativas a salários e contratos, numa altura em que o tema do corte nos ordenados está cada vez mais na ordem do dia.No mesmo dia, às 18 horas, o PT Bruno Novo voltará a dar um treino em direto no nosso site. Portanto, vista o seu equipamento e aproveite!