Joaquim Evangelista sobre o lay-off: «Não aceitamos esta forma de pressão»

O presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, não tem meias-palavras sobre aplicação do lay-off no futebol português. Na ótica do dirigente, há margem para não se adotar este regime e, acima de tudo, disponibilidade para uma conversa "séria e leal" entre clubes e jogadores.





"Temos muitas dúvidas sobre a aplicabilidade do regime nesta situação e a admitir-se que clubes e sociedades desportivas, enquanto entidades do sector empresarial privado o possam fazer, têm de apresentar os documentos que justificam a "quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação no período de 30 dias anterior ao do pedido junto da Segurança Social", exigida a qualquer empresa que se apresente a lay-off simplificado. "Dito isto, encaro com natural apreensão e indignação, mas não aceitamos esta forma de pressão. É importante a abertura para o diálogo e uma vontade de impor sacrifícios proporcionalmente, como se exige num momento como este", garantiu o dirigente a Record, completando: "Os clubes não sabem em que medida a segurança social comparticipará o lay-off, mesmo que aprove a possibilidade de se poder recorrer a este mecanismo. Sabemos apenas uma coisa: há condições para evitar este recurso e disponibilidade para uma discussão séria e leal com os trabalhadores."Os jogadores já se mostraram disponíveis para um entendimento global e, por isso, Evangelista garante que o Sindicato tem "monitorizado tudo o que vai acontecendo". "Apesar dos interesses opostos acredito que o objetivo comum é evitar situações de abuso. Temos a elogiar que alguns clubes já tenham fechado ou estejam a iniciar negociações com os seus plantéis no sentido de encarar este período de crise com estabilidade, diferindo, por exemplo, o pagamento de parte da retribuição para o futuro, em vez de impor um corte drástico e imediato no vencimento."Porém, se este regime avançar, os jogadores prometem não ficar quietos e calados. "Os clubes não podem querer o lay-off e esperar que os jogadores fiquem disponíveis como ‘carne para canhão’, para o que teremos de enfrentar até final da época desportiva, para abordar as caducidades de contratos , os meses extra de competição, o regime de férias, a disponibilidade para cumprir os planos de trabalho e recuperação, quando a única coisa em que a sua entidade empregadora está focada é em recorrer a um regime previsto para a relação laboral comum. "