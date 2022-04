'Joga Pelas Crianças' a favor da Liga Contra o Cancro

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joga pelas crianc¸as (@jogapelascriancas)

Terá lugar no próximo dia 5 de junho, no Estádio do Restelo, novo jogo de futebol particular, de cariz solidário, para angariar fundos para a Liga Contra o Cancro.O 'Joga Pelas Crianças' é uma iniciativa da Fundação do Futebol - Liga Portugal, a par da MEO e visa criar condições para apoiar todos os que padecem da doença - em particular as crianças - e contará com a participação de ex jogadores e figuras públicas como Pedro Fernandes, Rodrigo Gomes, Chakall, Nininho Vaz Maia, Diogo Piçarra, Bárbara Tinoco, Joana Cruz, Hugo Leal, Pedro Teixeira, Helton, Quim, Ricardo Rocha, Jorge Andrade, Marco Caneira, Simão Sabrosa, Nuno Gomes, Chainho, A Pitada do Pai, António Raminhos, Toy, Ric Fazeres, Paulo Futre, Silas, Filipe Gaidão, Irmãos Calema, Paulo Battista, Nelson Pereira ou Oceano, entre muitos outros.Francisco Cavaleiro de Ferreira, Presidente da Direção da Liga Portuguesa Contra o Cancro, congratulou-se com o evento: "Estas iniciativas são de extrema importância para a sociedade, principalmente porque irá permitir apoiar uma área tão delicada como o cancro infantil. Este tipo de cancro merece uma atenção particular por apresentar características muito especificas, quer pela idade dos doentes, quer pela enorme carga emocional que acarreta para a sua família e cuidadores. É com enorme agradecimento que a LPCC se associa a esta iniciativa, que irá permitir apoiar famílias de crianças com cancro."Também Tiago Madureira, Diretor Executivo Liga Portugal, se pronunciou sobre a ação. "Quando em causa está um flagelo como o cancro, todas as iniciativas são poucas para apelar à sensibilização, aos cuidados médicos periódicos e à angariação de apoios para todos quantos, junto com as suas famílias, vêm as suas vidas transformadas por esta impiedosa patologia. A Fundação do Futebol Liga Portugal não podia dissociar-se do Joga pelas Crianças, após o sucesso do ano transato, para mais quando, este ano, o apoio será inteiramente canalizado para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. É este o papel do Futebol - marcar golos. Sempre: no campo e na vida!"Luiza Galindo, Diretora de Marketing e Comunicação da ALTICE, enalteceu a iniciativa. "Esta ação de sensibilização vem, uma vez mais, reforçar a nossa proximidade com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, já iniciada com os Dispensadores de Proteção Solar MEO. Não podíamos ficar indiferentes a uma ação dedicada às crianças e a um tema tão sensível como este. O MEO é uma marca de causas e que procura dar o exemplo, ao atuar de forma proactiva e assim assegurar uma sensibilização efetiva em prol de temas que são relevantes para a nossa sociedade."Os bilhetes, cuja venda reverterá a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, já estão disponíveis em www.jogapelascriancas.com ou em www.ticketline.pt