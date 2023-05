"Joga pelas Crianças" realiza-se em Alvalade e estão previstos 10 a 20 mil espectadores

Foi apresentada esta quarta-feira no Fútbal Emotion, situado num Centro Comercial dos arredores de Lisboa, a quarta edição do "Joga pelas Crianças", que terá lugar no próximo dia 3 de junho, no Estádio José de Alvalade. Marcaram presença, para além do organizador do evento Fernando Domingues e do vice-presidente da Cruz Vermelha, Dr. Agostinho Miranda, os capitães das equipas que se irão defrontar, os antigos jogadores Costinha e Marco Caneira e os árbitros Pedro Henriques e Marco Pina. De outras áreas, estiveram o ator Jorge Corrula, a radialista Joana Cruz e ainda o cozinheiro Chef Chakall.Ao tomar a palavra, o fundador do evento, Fernando Domingues, salientou a importância da presença de público no jogo, prevendo uma assistência entre 10 a 20 mil espectadores no estádio, salientando que "os donativos serão enviados para a Cruz Vermelha Portuguesa". Já o presidente nacional interino da Cruz Vermelha, Dr. Agostinho de Miranda, salientou "a importância transcendental da junção entre a paixão pelo futebol e as vulnerabilidades vividas pelas crianças", sublinhando: "É com muito gosto que apoiamos esta iniciativa."Quem também se dirigiu aos presentes foi Costinha, um dos capitães de equipa, referindo que "ser capitão é só mais um posto numa equipa em que todos temos que ser capitães, a fim de ajudar ainda mais as crianças." E concluiu: "Para mim, é um prazer participar nesta iniciativa." Já Marco Caneira, que será o capitão da outra equipa, salientou que "é muito importante este tipo de iniciativas". "Na altura, como profissionais, sabíamos que tínhamos muito peso na forma como chegávamos às crianças e sabemos que ainda agora continuamos a chegar. Isto nada tem a ver com os clubes, pois fazendo parte da sociedade temos que ajudar a Cruz Vermelha, instituição que muito tem feito pelas crianças", sustentou. E rematou, a título pessoal: "É sempre um prazer voltar a pisar o relvado do Estádio de Alvalade, onde marquei o golo mais importante da minha carreira, na altura num jogo da Liga dos Campeões [no 1-0 frente ao Inter, a 12 de setembro de 2006]".