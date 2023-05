Jogador do Fermentelos morre aos 17 anos em colisão entre duas motas

Marcelo Cardoso Fernandes, de 17 anos, morreu, nesta noite de terça-feira, na sequência de uma colisão entre duas motas, em Águeda. O jovem era atleta do Sporting Clube de Fermentelos. O clube participou e lamentou, nas redes sociais, a morte do jogador.No mesmo acidente, uma outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Águeda, para um acidente rodoviário, na rua do Vieira, em Fermentelos. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro também foi acionada.As vítimas foram levadas, pelos bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro. A GNR foi mobilizada e investiga as causas do acidente.