Materazzi, defesa-central do Olhanense, revelou ontem em tribunal que o Leixões o tentou comprar no sentido de facilitar no jogo entre os dois clubes na época 2015/16. A oferta feita por um emissário do clube nortenho podia chegar aos 15 mil euros mas o jogador dos algarvios recusou."Foi uma abordagem feita por um antigo colega, através do Facebook. Já não me lembro o valor ao certo, mas a mensagem falava em 10 a 15 ‘botas’", contou Materazzi, durante mais uma sessão do processo Jogo Duplo, no qual 27 arguidos estão acusados por corrupção e viciação de resultados relacionados com apostas ilegais."Essa abordagem foi feita pelo Hugo Guedes [Moedas]. "Tinha jogado com ele no Leixões. Mas disse logo que não. Eu era o capitão e sou um profissional. Disse-lhe que ia jogar para ganhar e ganhámos", contou Materazzi. Mais, o jogador garantiu ainda que na semana anterior ao encontro da 45ª jornada, que o Leixões precisava de vencer para não descer, recebeu outros telefonemas do mesmo teor mas nem atendeu: "Várias pessoas ligaram, entre elas o Nuno Silva [diretor desportivo do Leixões]. Nem quis saber o que era. Senti que estavam a sondar, foi uma abordagem para ver se eu estava disponível." Como não cedeu, Moedas ainda perguntou a Materazzi se outro jogador alinharia mas o capitão do Olhanense disse que não.

Autor: Miguel Amaro