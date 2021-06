Jogo solidário da UNICEF homenageia Neno

O pontapé de saída do evento solidário "Joga pelas crianças", organizado pela UNICEF em parceria com a Liga Portugal, foi dado esta sexta-feira, no Estádio do Restelo, num treino de preparação para o duelo que se realiza a 18 de julho, no mesmo local. O momento de boa disposição e solidariedade ficou marcado, também, pela homenagem a Neno, que tinha sido um dos convidados a confirmar a presença.





Os participantes do torneio exibiram as camisolas com o número um e com o nome de Neno estampado, juntando-se, antes da partida, no meio-campo, para ouvir uma mensagem de Padre Guilherme e, posteriormente, para cumprir o minuto de silêncio.A equipa da Liga Portugal será constituída pelos Embaixadores como Jorge Andrade, Luisão, Futre, Nuno Gomes, Manuel Fernandes, Helton, Chaínho, Ricardo Rocha, João Pinto, e outras figuras como Carla Couto, Dino D'Santiago, João Pedro País, Toy e Jorge Gabriel. A equipa adversária, da UNICEF, conta com diversas figuras públicas como David Carreira, embaixador do evento, Filipe Gaidão, Pedro Fernandes, Rodrigo Gomes, Silas, Jorge Corrula, João Domingues, Calema, Edite Fernandes, Vírgul, Chakall, Irmãos Rosado e Pedro Alves.Com data marcada para o próximo mês, o momento solidário terá transmissão televisiva em canal aberto, onde se esperam momentos de animação para uma causa tão nobre.