Jogos da Liga terão um minuto de silêncio em memória de João Aranha

A Liga informou esta quinta-feira que os jogos da Liga Bwin e da 2.ª Liga deste fim de semana serão antecedidos por um minuto de silêncio, em memória de João Aranha, o primeiro presidente da Liga Portugal, que faleceu esta quarta-feira.





Além disso, todas as bandeiras na sede da Liga Portugal foram colocadas a meia haste.João Aranha, recorde-se, deixa um vasto legado no que ao futebol diz respeito, uma vez que desempenhou ainda as funções de presidente da Associação de Futebol de Lisboa e de vice-presidente do Sporting, emblema onde foi também responsável pelo Departamento de Futebol. Jornalista de profissão, João Aranha dá ainda nome ao Auditório da sede da Liga Portugal.