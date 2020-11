Jorge Braz, José Manuel Constantino e Pedro Sequeira falam sobre o desporto de formação

Jorge Braz, selecionador Nacional de Futsal e coordenador de todas as Seleções, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, e Pedro Sequeira, presidente da Confederação de Treinadores de Portugal vão participar este sábado, pelas 18 horas, numa vídeo-conferência via Facebook sobre o regresso do desporto de formação.





CARTAZ FINALIZADO AFONSINHOS SPORTS TALKS Com um tema que tem dado que falar, o regresso do Desporto de Formação.... Publicado por Escola de Futsal Os Afonsinhos em Terça-feira, 10 de novembro de 2020

A iniciativa intitulada de "A importância do desporto de formação de jovens em tempo de pandemia" surge por parte da Escola de Futsal 'Os Afonsinhos' e conta com o apoio do Município de Resende e da Junta de Freguesia de São Martinho de Mouros.