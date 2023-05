Jorge Costa será o treinador do Aves na próxima época

Jorge Costa será o novo treinador do Aves na próxima temporada. Ao queapurou, o técnico de 51 anos assinou por uma temporada com a SAD do Vilafranquense que próxima época irá jogar com o nome de Aves Futebol SAD na 2ª Liga.O treinador deixou o Ac. Viseu depois de desentendimentos com a adminstração do emblema viseense e irá agora para um projeto que terá como objetivo lutar pela subida de divisão. A oficialização do sucessor de Ricardo Chéu irá ser confirmado nos próximos dias.