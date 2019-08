Jorge Jesus: a exceção nos presidentes, a frase de Guardiola sobre o Benfica e o peixe para os casados

Jorge Jesus deu uma entrevista ao Canal 11 na qual abordou vários episódios marcantes da carreira, desde os presidentes com quem trabalhou até às inovações táticas, passando pelos momentos mais difíceis."O Sp. Braga já é um grande. Em termos de infraestruturas já está ao nível dos grandes. O presidente do Sp. Braga tem feito um trabalho espetacular. Foi outro presidente com quem trabalhei e gostei muito de trabalhar. Aliás, aprendi com todos e gostei de trabalhar com todos… Menos com um, mas isso já faz parte do passado"."Atrevo-me a dizer isto. Ninguém no Mundo fazia marcações como eu hoje ainda faço. Claro que fui evoluindo e valorizando a minha ideia do que eram marcações à zona e principalmente dos cantos e fazer fora de jogo num canto, que era quase impossível e hoje as equipas do Mundo estão a fazer. Foi aqui [no Amora] que criei e pensei. Hoje vejo grandes equipas do Mundo a fazerem, a copiarem pelo Benfica, que foi quando o Benfica me deu a possibilidade de ser conhecido. O Guardiola tem uma frase que diz: ‘Se querem ver quem defende bem, olhem para o Benfica’.""Se tive ordenados em atraso? Ui… Hoje os jogadores não conseguiram ter aquela convicção que eu tive. Estive num clube em que tive sete meses de ordenados em atraso. Estava na primeira divisão, acho que em 1975 ou 76. Reunimos várias vezes na tentativa de fazermos greve e alguns tiveram que deixar de jogar, porque não havia sustento. Eu era um miúdo solteiro mas os casados tinham muita dificuldade. Os mais novos íamos para a lota com os pescadores em Olhão. Traziam o peixe e eu, como era solteiro, ia buscá-lo para dar aos casados."