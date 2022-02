Jorge Jesus: «A preparar-me física e mentalmente para o próximo desafio»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jorge Jesus (@jorgejesus)

Jorge Jesus encontra-se a preparar-se para assumir o próximo desafio profissional. Em publicação feita esta sexta-feira nas redes sociais, o treinador, que antes do final do ano de 2021 rescindiu por mútuo acordo com o Benfica, publicou várias fotografias onde surge acompanhado de um 'personal trainer'."A preparar-me física e mentalmente para o próximo desafio", escreveu o técnico amadorense, através da sua página oficial do Instagram.