Jorge Jesus e Sérgio Conceição signatários do movimento 'Sem Adeptos não há Futebol'

Jorge Jesus, Sérgio Conceição, Ricardo Sá Pinto ou Pedro Proença fazem parte do lote de 67 personalidades (do Mundo do futebol e não só) que assinaram o manifesto do movimento 'Sem Adeptos não há Futebol', uma iniciativa cujo objetivo principal passa pelo regresso imediato dos adeptos aos estádios.





"Os adeptos são a razão de existir do futebol. Sem adeptos não há paixão. Sem adeptos não há audiências. Sem adeptos não há clubes. Sem adeptos não há competições. Sem adeptos não há futebol", pode ler-se no início do manifesto.Paulo Lopo, um dos promotes do movimento, considera que "a indústria do futebol enfrenta nesta altura um dos seus maiores desafios". "Por um lado temos a pandemia, que está a estrangular clubes e competições, e por outro temos a concorrência feroz de outras formas de entretenimento que estão a seduzir sobretudo os mais jovens. Se nada for feito, a indústria do futebol morre", frisou o presidente da mesa da AG da SAD do Leixões.