Jorge Jesus em almoço com equipa técnica: «Voltámos a reunir-nos e traçámos novos objetivos»

Longe dos holofotes desde que saiu da equipa técnica do Benfica, Jorge Jesus aproveitou esta quarta-feira para juntar os elementos da sua equipa técnica num almoço. O treinador amadorense, de 67 anos, recorreu às suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores as imagens da reunião, deixando uma mensagem de reflexão sobre os novos objetivos traçados pelo grupo. "Hoje voltámos a reunir-nos para fazer uma retrospetiva do que já conseguimos juntos e traçámos novos desafios", escreveu.