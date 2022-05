Jorge Jesus volta a Lisboa e admite Turquia

Jorge Jesus deverá ser o próximo treinador do Fenerbahçe. De acordo com o jornal turco 'A Spor', o ex-treinador do Benfica vai reunir-se hoje em Lisboa com Ali Koç, presidente do clube de Istambul. A publicação refere que o técnico de 67 anos vai aceitar a oferta.

Jorge Jesus viu a janela do Flamengo fechar-se. O amadorense aterrou ontem em Lisboa, depois de umas férias no Brasil marcadas pelas polémicas declarações ao manifestar o desejo de voltar ao Flamengo treinado pelo compatriota Paulo Sousa. À chegada a Portugal, JJ distanciou-se de um possível regresso ao emblema do Rio de Janeiro. "Não vou voltar ao Brasil", disse Jesus em declarações à SIC. Já sobre uma possível aventura na Turquia, Jesus respondeu com um "talvez."

Derrota no clássico

Os adeptos do Flamengo cantaram ontem por Jorge Jesus durante o clássico frente ao Botafogo, jogado na capital Brasília, na jornada 5 do Brasileirão. A equipa de Luís Castro venceu por 1-0, aumentando ainda mais a pressão sobre Paulo Sousa, técnico do Mengão, que ocupa um modesto 14º lugar com cinco pontos em cinco jogos, menos três do que o Botafogo.

Depois de Jesus ter dito que estava interessado em voltar ao Flamengo, Paulo Sousa respondeu. "Eu só peço a Deus que o abençoe a ele e à sua família e que ele, muito sinceramente, tenha saúde, paz, sobretudo consigo mesmo, e sucesso."

Vítor Pereira segue líder

Na liderança do Brasileirão segue o Corinthians de Vítor Pereira que conseguiu uma difícil vitória (1-0) no terreno do RB Bragantino. Renato Augusto garantiu a vitória aos 55’, que deixa agora o Timão com 12 pontos, mais dois do que o Santos. Já o Palmeiras de Abel Ferreira empatou (1-1) na receção ao Fluminense e ocupa o 13º lugar com seis pontos.