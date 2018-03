Continuar a ler

Em relação à arbitragem, Jorge Reis não quis alongar-se, mas, porém, deixa uma mensagem. "Quando erro, assumo as minhas responsabilidades e peço desculpa", concluiu.



Já com a primeira mão disputada, as meias-finais da Taça de Portugal continuam completamente em aberto, após uma boa demonstração do Caldas, que conseguiu sair de Vila das Aves vivo, com uma desvantagem de apenas um golo.Jorge Reis, presidente do Caldas, ficou muito satisfeito com a exibição da sua equipa e saiu do estádio com o sentimento de dever cumprido. "O que queríamos era sair de lá com tudo em aberto e foi isso que fizemos. A eliminatória vai decidir-se no Campo da Mata!", assumiu, em declarações a Record.O presidente também confessou o orgulho que tem neste grupo, capaz de colocar a capacidade mental acima do cansaço. "Sabíamos que seria um grande desafio, em termos físicos, depois das longas viagens que tivemos, mas a equipa respondeu da melhor forma. Foram uns verdadeiros heróis", acentuou.