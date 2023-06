José Gomes Mendes confirmado como candidato único à Assembleia Geral da Liga

Está confirmada a candidatura de José Gomes Mendes à presidência da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal, tal como Record tinha avançado , sendo esta a única candidatura entregue esta segunda-feira. O prazo decorreu entre as 10 e as 13 horas.Para a próxima sexta-feira, entre as 10 e as 12 horas, na sede da Liga Portugal, está agendada a eleição do sucessor de Mário Costa na liderança da MAG, ele que renunciou ao cargo para o qual tinha sido eleito há pouco tempo na sequência do caso BSports."Findo o prazo para a apresentação de candidaturas à eleição intercalar para Presidente da Mesa da Assembleia Geral para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27, José Fernando Gomes Mendes é o único candidato que irá a sufrágio, depois de verificada a sua regularidade e elegibilidade", refere a Liga.José Gomes Mendes, agora com 61 anos, já desempenhou estas funções durante o mandato da direção presidida por Luís Duque, entre os anos de 2014 e 2015, tendo sido depois o primeiro presidente da Mesa de AG da Liga Portugal com Pedro Proença na presidência. Isto antes de o Engenheiro Civil, doutorado em Planeamento do Território, ter assumido, em 2018, as funções de Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, durante o governo de António Costa.