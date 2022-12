José Mota: «Sei que o Aves vai recuperar das dificuldades que está a ter»

O Aves recebeu este domingo a Taça de Portugal que lhe havia sido penhorada e que foi posteriormente adquirida em leilão pela Câmara Municipal de Santo Tirso, tendo José Mota, técnico responsável pela conquista em 2017/18, marcado presença na cerimónia. O técnico, de resto, não escondeu a emoção em regressar a Vila das Aves."Voltar é uma sensação boa, chego e tenho aqui os meus amigos, os meus atletas e os meus diretores. São pessoas que me marcaram profundamente, os clubes não são as paredes, mas sim as pessoas. A forma como conquistámos esta Taça de Portugal dá uma história bonita, digna de filme. Houve muito sofrimento e representa a forma de viver destas gentes. Isso fascina-me porque sei que o Aves vai recuperar das dificuldades que está a ter porque é um clube que se tem superado ao longo dos anos. É um clube com carisma e as pessoas lutam pelo seu Desportivo. Uma Taça de Portugal para um clube destes tem um significado enorme e ficamos felizes por relembrar esse momento", explicou.