RECORD - Para o Benfica ou Sporting, Rui Faria não seria de extrema utilidade?

JOSÉ MOURINHO – Acho que não, pois penso que Benfica e Sporting têm dois dos melhores treinadores portugueses. Na minha modesta opinião, não vejo razão para qualquer um deles mudar. O Sporting está num processo de três anos com o Jorge, que tem mais um de contrato. Porque não ir até ao fim e, só então, fazer as contas e as análises? Repito: é difícil o Sporting encontrar um treinador tão bom como ele. Em relação ao Rui, bicampeão e com mais quatro ou cinco troféus, não pode ser uma época em que acaba em 2º que justifica qualquer tipo de mudança.

Autores: António Magalhães e João Ferreira