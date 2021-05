José Mourinho no treino de Vasco Seabra

Nem o próprio Vasco Seabra devia ter imaginado este cenário: estar a dar um treino e ter José Mourinho a assistir na bancada. Aconteceu ontem à tarde no estádio do Alta de Lisboa, numa ação inserida no programa do Fórum da ANTF 2021, ou seja, no encontro da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. José Gomes e Vítor Pereira, bicampeão nacional com o FC Porto, também deram aulas práticas.

O congresso começou de manhã, em Lisboa, e na sessão de inauguração estiveram João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Fernando Gomes, presidente da FPF, Pedro Proença, líder da Liga Portugal, e José Pereira, presidente da ANTF. Na sua intervenção, Fernando Gomes sublinhou o nível de excelência dos treinadores portugueses e o prestígio internacional que têm.

O resto da manhã foi preenchido com um debate com Francisco Neto, treinador da Seleção feminina, e Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, com o tema ‘Treino e Competição nas Seleções Nacionais’.

O encontro encerra hoje com o programa preenchido por treinadores de futebol, como Carlos Carvalhal, Marco Silva e Leonardo Jardim, e de futsal, como Nuno Dias e Joel Rocha.