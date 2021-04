José Pereira alerta: «Treinador é, cada vez mais, um modelo de referência desportivo-social»

Está na na ordem do dia o pesado castigo a Sérgio Conceição (21 dias de suspensão) e o ambiente tenso dentro de campo, inclusivamente com discussões entre treinadores. É com esse pano de fundo que José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), alertou, num artigo de opinão em Record, para a necessidade de os técnicos serem, "cada vez mais, um modelo de referência desportivo-social, estendendo-se as suas condutas aos outros agentes com que se relaciona, bem como à sociedade em geral."





Leia o artigo de opinião na íntegra AQUI